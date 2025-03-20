В Испании разрешили отстрел волков: какая причина

Парламент Испании одобрил лишение волков статуса охраняемого вида, открыв путь к отстрелу хищников на севере страны.

В Испании упростили отстрел волков. Фото из открытых источников

Решение парламента отменяет мероприятие, принятое в 2021 году, которое распространяло защиту волков к северу от реки Дору. До этого на севере Испании была разрешена контролируемая охота на волков.

Усилия по защите волка в Европе ослабли после того, как на прошлой неделе Европейская комиссия предложила снизить охранный статус волков, ссылаясь на рост их популяции и увеличение конфликтов с владельцами скота.

Изменение законодательства в Европе может привести к разрешению охоты на волков и к югу от реки Дору, что до сих пор было строго запрещено.

Фермеры приветствовали это мероприятие, тогда как защитники природы осудили его как "трагическое" как для волков, так и для биоразнообразия страны.

Сельскохозяйственная ассоциация COAG приветствовала изменение законодательства. COAG заявила, что волки несут ответственность за убийство 15 тысяч сельскохозяйственных животных в Испании ежегодно.

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