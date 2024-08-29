В каких странах Европы украинцы зарабатывают больше всего

На первом месте, конечно, безопасность является тем фактором, который заставляет украинцев не спешить возвращаться из-за границы на Родину. Однако не менее влиятельным фактором является заработок, который они могут получать в западных странах. Проанализировав данные в открытом доступе, приводим ряд европейских стран с наибольшими заработками украинцев.

Зарплаты. Фото: из открытых источников

В нашем рейтинге Германия, где средняя зарплата от €3500 до €4000. Востребованные профессии и в Германии: инженеры, IT-специалисты, медики. Далее следует Швейцария: средний доход €5000 – €6000. Основные сферы: финансы, IT, фармацевтика.

Достаточно приличные зарплаты в Люксембурге: €4000 – €5000. Развиты банковский и финансовый секторы. В Нидерландах зарплаты от €3500 до €4000. Популярные сферы: инженерия, техника, медицина. В Ирландии зарплаты от €3500 до €4000. Важные области: IT, финансы. В Дании средние зарплаты от 3500 до 4000 евро. Популярные области: технические инновации, медицина, научные исследования.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские беженцы в Германии получают в среднем 1334 евро зарплаты после отчисления всех налогов. Большинство украинских беженцев оценили свое финансовое положение в Германии как среднее. Об этом свидетельствуют результаты исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Также издание "Комментарии" сообщало – за последние 2 года, ставшие испытанием для всей страны, украинский рынок труда продемонстрировал не только выживаемость, но и постепенное восстановление и рост. Согласно исследованиям ведущей рекрутинговой платформы Work.ua, средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 год выросла на 30% или 4,5 тысяч гривен и на начало 2024 составила 19,5 тысяч гривен.



