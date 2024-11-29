В какой стране иностранцам предлагают 30 тысяч долларов за переезд

В Италии местные власти активно ищет способы улучшить демографическую ситуацию в регионах, страдающих от упадка из-за малого количества населения. Одним из таких решений стало привлечение новых жителей посредством денежных вознаграждений. В некоторых регионах предлагают существенные суммы готовым переехать, купить жилье или начать собственное дело.

До $30,000 за переезд в деревню: Италия приглашает новых жителей

Регион Калабрия, расположенный на юго-западе Италии, предлагает новым жителям до $30,000. Эти деньги можно получить при переезде в одну из небольших деревень и начать бизнес или трудоустройство на важных местных должностях.

У программы есть свои условия: возраст кандидата не должен превышать 40 лет, а сам переезд должен быть осуществлен в течение 90 дней после официального одобрения заявки. Калабрия известна своими живописными видами, спокойной атмосферой и солнечным климатом, что делает ее привлекательным местом для мечтающих о жизни в итальянской глубинке.

Похожие условия предлагают и в регионе Апулия. В городках Пресичче и Аккуарика можно получить до $30,000 за покупку жилья, но обязательно нужно оформить его как основное место жительства. Кроме того, если в переезжающей семье есть дети, за каждого ребенка предусмотрен дополнительный бонус в размере $1,080.

Остров Сардиния включился также в программу привлечения новых жителей. Здесь предлагают $16,200 за покупку или ремонт дома в населенных пунктах с населением до 3,000 человек.

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