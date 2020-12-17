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В Молдове русский язык признали языком межнационального общения

Молдавских чиновников обязали отвечать гражданам на русском языке

сегодня, 10:01
Автор:

Сергей Медведев

Депутаты парламента Молдовы приняли закон о статусе русского языка. Теперь русский вновь стал языком межнационального общения официально.

В Молдове русский язык признали языком межнационального общения

Документ предписывает госслужащим предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке, если того потребует обратившийся. На русском языке также должны дублироваться инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на государственных учреждениях. Молдавский язык остается государственным, чиновники также обязаны им владеть.

Ранее русский язык в Молдове уже имел статус языка межнационального общения, но Конституционный суд страны признал этот закон устаревшим.

"Также парламент отменил закон о запрете ретрансляции на территории Молдовы ряда программ российских телеканалов, известный как закон о запрете российской пропаганды. Он был принят в 2017 году, когда большинство в парламенте имели проевропейские силы", — добавили в СМИ.

Отметим, что в нынешнем парламенте большинство сохраняют союзники президента Игоря Додона в противовес европейским устремлениям новоизбранного президента Майи Санду. Наблюдатели отмечают, что заседание парламента проходило без депутатов оппозиции.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Молдовы Майя Санду планирует посетить Украину с первым официальным визитом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Поездка в Украину запланирована на январь.

Также глава Молдовы сообщила, что желает восстановить отношения с Украиной в сфере экономики и безопасности. Во время деловой встречи обсуждались и вопросы межпарламентского сотрудничества. Напомним, что в течение последних четырех лет Украина не поддерживала связей с Молдовой. Причиной стала политика Игоря Додона, который занимал пост президента страны с 2016 года. Во время избирательной кампании политик заявлял, что Крым принадлежит России.

 

 


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Источник: https://www.svoboda.org/
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