В Нидерландах пассажирам посоветовали, как правильно драться в самолете

Самолет в аэропорту Амстердама. Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

О том, как правильно драться на борту самолета, рассказали пассажирам журналисты нидерландского сатирического издания De Speld. После того как несколько человек устроили потасовку из-за масок во время рейса "Амстердам-Ибица", представители СМИ решили составить свой список рекомендаций. Он, по их словам, пригодится тем, кто во время драки на борту не хочет заразиться коронавирусом.

Драка в самолете авиакомпании KLM возникла несколько дней назад, когда двое из пассажиров отказались надевать защитные маски, как того требуют правила перелета. Это не понравилось другим пассажирам, и прямо в небе началась потасовка.

Журналисты из Нидерландов решили подшутить над ситуацией. Впредь пассажирам советуют выбирать партнера для драки более тщательно. Нужно учитывать, что человек потенциально может быть болен коронавирусом, поэтому лучше, чтобы он все же был в маске. К тому же, впоследствии, можно оказаться вместе с ним на карантине, а значит придется много времени провести рядом.

Перед боем журналисты советуют хорошенько вымыть руки с мылом, а в самой драке лучше использовать локти или же какие-то предметы, чтобы личный контакт с соперником был минимальным.

"Нужно признать, что драки в самолетах уже давно не те, что были до начала пандемии. Сейчас очень важно, чтобы вы во время потасовки избегали укусов и не кусались сами", - иронизируют авторы статьи.

Также после завершения боя издание рекомендует обменяться с соперником контактами. Если вдруг у кого-то обнаружат коронавирус, можно будет оперативно предупредить об опасности своего партнера по бою.

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