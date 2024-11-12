В Норвегии заговорили о необходимости резко увеличить помощь Украине

В Норвегии оппозиционная Консервативная партия предложила увеличить помощь Украине на 2025 год с 15 до 45 миллиардов норвежских крон (с 1,36 до 4,07 миллиарда долларов).

В Норвегии хотят увеличить помощь Украине. Фото из открытых источников

Лидеры норвежских консерваторов заявили, что таким образом они хотят укрепить обороноспособность Украины в нынешний сложный период войны.

По словам лидера Консервативной партии Норвегии и бывшего премьера Эрны Сольберг, нет альтернативы увеличению помощи ВСУ. Свое предложение консерваторы хотят изложить в альтернативном проекте бюджета, который подадут в парламент. Документ предусматривает выделение 45 миллиардов норвежских крон или 40% оборонного бюджета Норвегии в помощь Украине.

Сообщается, чтобы предотвратить давление на норвежскую экономику, предлагается вложить эти средства за рубежом, в частности, большинство дополнительного финансирования может пойти на поддержку оборонной промышленности Украины.

Также норвежская оппозиция предлагает потратить средства на поддержку энергетического сектора в Украине и строительство военной инфраструктуры, в частности, укрытий для защиты истребителей F-16 от российских ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина. Российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям. "Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях — это может произойти со дня на день", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Зеленский проводит пересмотр кандидатур на замену Маркаровой в должности посла Украины в США. Посольство Украины в Вашингтоне пока не предоставило комментарий по этому вопросу.