В ОП отчитались о встрече в Париже: о чем договорились

Во время встречи в Париже Украина подчеркнула, что перемирие – это первый этап на пути к миру, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Париже говорили о мире. Фото из открытых источников

"Ми наголосили на прихильності до мирних зусиль спільно зі США, європейськими та іншими партнерами у прагненні завершити війну якнайшвидше. Вкотре підкреслили, що необхідне найповніше припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді. Ми провели конструктивну і позитивну дискусію щодо шляхів повного припинення вогню і подальшого процесу досягнення всеосяжного, справедливого і устойчивого мира", — заявил Андрей Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что на встрече с представителями Франции, Британии и Германии все участники согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. "Думаю, что россияне действуют максимально рационально. То, что они располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что у врага достаточно далеко идущие планы, не новость", — сказал Владислав Селезнев. По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.