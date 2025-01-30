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В ПАСЕ заговорили о красных линиях в мирных переговорах по Украине: детали

Президент ПАСЕ Теодорас Русопулос подчеркнул, сейчас вопрос заключается в том, что именно будет означать "мир"

сегодня, 10:55
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Кравцев Сергей

Во время возможных переговоров между Украиной и Россией должны быть установлены красные линии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорас Русопулос.

В ПАСЕ заговорили о красных линиях в мирных переговорах по Украине: детали

Президент ПАСЕ Теодорас Русопулос. Фото из открытых источников

Президент ПАСЕ напомнил, еще в начале полномасштабной войны Россия и Украина проводили определенные переговоры, но сейчас вопрос заключается в том, что именно будет означать "мир". Если же война закончится, но все останется "так, как есть сейчас" и временно оккупированные территории станут частью страны-оккупанта, то это не тот мир, который хотелось бы поддерживать.

"Конечно, мирные переговоры — это в целом что-то хорошее, и кто-то скажет: если мы не будем вести переговоры, то как мы узнаем о результатах этих переговоров? Поэтому, в принципе, да, но мы должны установить свои границы, красные линии, как говорится, для чего нужен этот мир", — добавил Теодорас Русопулос.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин просто не сможет существовать без военных действий против какой-либо страны. Поэтому он не хочет переговоров, он их боится. Такое мнение в интервью YouTube-каналу "РБК-Украина" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Он (Путин – ред.) продолжает жить в тех иллюзиях, или в тех мифах, которые он сам себе создал и соответственно которыми он пользуется для того, чтобы оправдать те или иные свои действия", — заявил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – заявления российского диктатора Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).




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