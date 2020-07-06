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Главная Новости Мир Европа В Польше однополые пары не смогут усыновлять детей: Дуда прислушался к мнению поляков
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В Польше однополые пары не смогут усыновлять детей: Дуда прислушался к мнению поляков

Президент Польши Анджей Дуда инициировал поправки к Конституции, которые запрещают усыновлять детей в однополых семьях

сегодня, 21:53
Автор:

Екатерина Белоброва
В Польше однополые пары не смогут усыновлять детей: Дуда прислушался к мнению поляков

Сегодня в Сейм Польши были направлены поправки для Конституции, которые предложил президент Анджей Дуда, которые закрепляют запрет на усыновление детей семейными парами, где оба партнера однополые. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Так, по словам Дуды, такая позиция сформирована в обществе, где люди в подавляющем большинстве отказываются называть воспитание детей в однополых семьях нормальным с точки зрения формирования психологии ребенка.

"В Польше всегда количество людей, которые выступают против усыновления детей ЛГБТ-парами, превышало 70%, а по данным некоторых опросов цифра несогласных достигала 80%", - передает заявление президента пресс-центр.

При этом в сообщении указано, что в будущем будет рассматриваться проект о закреплении понятия брака как официального союза исключительно разнополых партнеров, что также защитит польских детей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прессе появилась информация о том, что Анджей Дуда сравнил гомосексуализм с диктатурой большевизма, но сам он опроверг данную формулировку, обозначив, что его слова были вырваны из контекста журналистами   в свете приближения президентских выборов, которые пройдут 12 июля.


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