В Польше однополые пары не смогут усыновлять детей: Дуда прислушался к мнению поляков

Сегодня в Сейм Польши были направлены поправки для Конституции, которые предложил президент Анджей Дуда, которые закрепляют запрет на усыновление детей семейными парами, где оба партнера однополые. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, по словам Дуды, такая позиция сформирована в обществе, где люди в подавляющем большинстве отказываются называть воспитание детей в однополых семьях нормальным с точки зрения формирования психологии ребенка.

"В Польше всегда количество людей, которые выступают против усыновления детей ЛГБТ-парами, превышало 70%, а по данным некоторых опросов цифра несогласных достигала 80%", - передает заявление президента пресс-центр.

При этом в сообщении указано, что в будущем будет рассматриваться проект о закреплении понятия брака как официального союза исключительно разнополых партнеров, что также защитит польских детей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прессе появилась информация о том, что Анджей Дуда сравнил гомосексуализм с диктатурой большевизма, но сам он опроверг данную формулировку, обозначив, что его слова были вырваны из контекста журналистами в свете приближения президентских выборов, которые пройдут 12 июля.

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