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Главная Новости Мир Европа В Польше вспышка коронавируса: во всем винят свадьбы
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В Польше вспышка коронавируса: во всем винят свадьбы

В Польше на свадьбах коронавирусом заболели несколько сотен человек

сегодня, 17:25
Автор:

Таисия Ерохина
В Польше вспышка коронавируса: во всем винят свадьбы

Более 350 человек заразились коронавирусом во время свадеб в Польше, сообщает Rmf24.

Так, 351 человек заболел коронавирусом на 29 свадьбах после того, как правительство разрешило организовать их во время пандемии. Сообщается, что после церемоний бракосочетания 2333 человека вынуждены были отправиться в карантин.

Одна из самых больших вспышек зафиксирована на свадьбах в Малопольске. Поэтому Министерство здравоохранения советует не проводить свадьбы в ближайшее время. Речь идет о Новом Сонче, Суха-Бескидзке и Вадовице. Особенно рекомендуется ограничить посещение подобные пиршеств людям пожилого возраста.

В сообщении говорится, что свадьбы – идеальное место для распространения инфекций. И если в начале свадьбы гости еще следуют ограничениям и соблюдают социальную дистанцию, то мере разгара праздника расстояние сокращается.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения отметили, что не так просто установить людей, которые контактировали с инфицированными. Прежде чем станет ясно, что на свадьбе кто-то заболел, гости поездят по Польше, придут на работу и пообщаются с другими людьми. Следовательно, часто несколько сотен человек приходилось отправлять в карантин.

Напомним, в Минздраве объяснили, как украинцам праздновать свадьбу во время карантина.


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