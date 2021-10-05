В Польше от ножевых ранений скончался маленький украинец

Мальчика ранили во время ссоры, фото из открытых источников

Кровавая семейная ссора произошла в Тарнуве, что находится в Польше. Об этом сообщает Укринформ.



Молодой человек и женщина, имеющие гражданство Украины, арендовали жилье в Польше и давно проживали за рубежом. Во время очередной ссоры, вероятно, молодой человек схватился за нож. Впрочем, обстоятельства трагедии будет устанавливать полиция.



Известно, что 5 октября раны от холодного оружия получили все, кто находился в квартире — ребенок, мужчина и женщина. Пока не сообщается, это ли ребенок пары и имели ли взрослые оформленые юридически отношения.

На место происшествия соседи, к которым постучала ранена женщина, вызвали экстренную медицинскую помощь и полицию. Семилетнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти через проникающие колото-резаные раны, возможно, были повреждены внутренние органы. Мальчику было семь лет, он имел гражданство Украины.



Мужчину с ранами медики нашли во дворе многоквартирного дома, его тоже госпитализировали в больницу. Пока следователи еще не допрашивали мужчину и женщину, которые находятся под наблюдением медиков.

Скорее всего, 27-летний мужчина и 28-летняя женщина имеют брачные отношения, ведь у них одинаковые фамилии.

По факту возбуждено уголовное производство, гибель ребенка будет расследовать польская прокуратура.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше задержали украинцев за поджог и кражу товаров. Личности подозреваемых в преступлениях установлено — это мужчины 23, 29 и 42 лет. Трех этих людей задержали полицейские и отвезли в участок. Все они были нетрезвые.

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