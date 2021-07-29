В Польше пассажирский поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие (ФОТО)

В Польше поезд сошел с рельсов. Об этом пишет издание RMF24.

В Польше поезд сошел с рельсов. Фото: twitter.com/PiotrTuzimek

Как стало известно, неподалёку от города Щецин, что на западе Польши пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде. После столкновение состав сошел с рельсов. Сообщается, что поезд принадлежал немецкой компании DB Regio и следовал из Щецина в немецкий город Тантов.

В результате происшествия пострадали восемь пассажиров поезда и еще 39 были эвакуированы. Согласно предварительной информации оборудование на переезде, предупреждающее о приближении состава работало исправно, однако водитель грузовика проигнорировал все сигналы и выехал на железнодорожные пути. Удар пришелся на кузов грузовика, а после этого два вагона поезда сошли с рельсов. В

В Сети появились фотографии с места событий.





Фото: https://twitter.com/PiotrTuzimek



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во Львовской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде. В результате происшествия погибла местная жительница, которая находилась за рулем легкового автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы и медики. Представители правоохранительных органов прокомментировали ситуацию. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Египте произошла серьёзная авария на железной дороге. Сообщается, что в египетской провинции Кальюбия пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате происшествия погибло более десяти человек и еще по меньшей мере 98 человек. Раненых доставляют в ближайшее медицинское учреждение. Причину аварии устанавливают правоохранители. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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