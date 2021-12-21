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В Польше украинская работница систематически грабила квартиры

Украинке, грабившей квартиры в Польше, было 30 лет

21 декабря 2021, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В польской столице полицейские задержали нашу гражданку и выдвинули ей подозрение в нескольких совершенных кражах. Она воровала у жителей Варшавы, которые предоставляли ей возможность работать, денежные средства и семейные драгоценности. Об этом сообщает медиа "In Poland".

В Польше украинская работница систематически грабила квартиры

Женщина украла деньги и драгоценности (фото из открытых источников)

Уборщицу из Украины, которой всего 30 лет, теперь обвиняют в домашних кражах. Убирая в домах поляков, которые ей доверяли, она присвоила разные золотые украшения, которые там были. Это – золотые браслеты, серьги, перстни. Своими действиями она принесла ущерб, достигающий большой суммы -30 тысяч злотых, или около 200 тысяч гривен.

Также представители польской полиции установили, что из другого дома она тоже вынесла ювелирные украшения, злотые и небольшую бытовую технику.

Сейчас ловкую уборщицу задержали. Представители следствия выясняют еще несколько эпизодов похищений, к которым она может быть причастна. За такие преступные действия женщина должна отбыть до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше задержали около сотни украинцев . В 2021 году на территории Польши задержаны 85 украинских граждан, являвшихся соучастниками нелегальных мигрантов при пересечении польско-белорусской границы. По обнародованной информации, в текущем году на территории разных воеводств задержаны 85 украинцев, способствовавших, чтобы нелегальные мигранты незаконно пересекли государственную границу республики Польша. Сейчас более трети этих граждан грозит тюремное заключение от 6 месяцев до 8 лет. Ведь в их отношении открыты уголовные производства и они находятся под арестом.


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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/kriminal/v-polshhi-spijjmali-molodu-ukra%D1%97nku-yaka-pracyuvala-pribiralniceyu-i-obkradala-lyudejj/
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