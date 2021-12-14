В Польше выросли штрафы за нарушение ПДД: сравнили, сколько платят поляки и украинцы

В республике Польша изменили законодательство и суммы штрафов за нарушение ПДД поднялись во много раз больше. Максимальная сумма штрафа стала больше в шесть раз: с 5000 злотых до 30 000 злотых. Об этом сообщает сайт канцелярии Польши.

В Польше значительно выше штрафы (фото из открытых источников)

В частности, штраф от 1 тысячи злотых, это 243 доллара до 30 тысяч злотых, в эквиваленте 7316 зеленых, наложат на водителя за то, что управляет авто без необходимых документов и разрешений.

Более 700 зеленых, или 3 тысячи злотых, присудят водителю за создание аварийной ситуации и нарушение скоростных ограничений, за то, что водитель не пропустил пешеходов, отдельный случай, когда не остановил автомобиль, чтобы перешел гражданин с инвалидностью. Или водитель совершил маневр обгона на пешеходном переходе.

В Украине штрафы за несоблюдение правил ПДД существенно ниже. За нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановок, проезд на красный – водитель оплатит всего 510 гривен или нецелых 20 долларов. За то, что водитель превысил скорость в населенных пунктах более чем на 50 км / в час или скрылся с места ДТП – 3400 гривен. Такая же сумма будет установлена управляющим автомобилем без прав.

За то, что водитель управляет авто нетрезвым – 17 тысяч гривен с лишением удостоверения в год.

Если водитель не пропустил по дороге пешехода, то штраф составит от 255 до 340 гривен. Когда такие действия водителя привели к аварийной ситуации – то от 680 до 850 гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали об основных недостатках новых правил габаритно-весового контроля . С 1 октября в Украине начинают действовать новые правила габаритно-весового контроля и ответственности за нарушение участников перевозочного процесса – автоперевозчиков и грузоотправителей.

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