В Праге сгорела уникальная украинская церковь - ВИДЕО

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Виолетта Комаровская
Пожар почти полностью уничтожил украинскую церковь Святого Архангела Михаила в садах Конских в Праге. Это уникальный памятник архитектуры, который был не только местом службы, но и музейным экспонатом. Накануне он превратился в пепелище, сообщает "Радио Свобода".
Церковь Святого Архангела Михаила. Фото: Hasici Praha
Когда вспыхнул огонь, у церкви шансов почти не осталось, ведь построена она полностью из дерева. В результате, когда пожарные потушили пламя, от уникального храма осталось только основание.
Požárem byl kostel zasažen v plném rozsahu. Nasazeny jsou 4 proudy vody. pic.twitter.com/scYSFNPZdY— Hasiči Praha (@HasiciPraha) October 28, 2020
Посольство Украины в Чехии уже обратилось к чешским правоохранителям с требованием как можно быстрее найти виновных в пожаре.
Пока же причина пожара остается неизвестной.
Церковь Святого Архангела Михаила построили в 17 веке в Великих Лучках. Это село недалеко от Мукачево. Через 100 лет храм купило и перевезло себе более богатое село — Медведевцы. А уже в 1929 году, когда Закарпатье было в составе Чехословакии, церковь отправили в Национальный музей Праги и отдали под опеку чешской православной церкви.
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