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В Праге сгорела уникальная украинская церковь - ВИДЕО

Деревянный украинский храм перевезли в Прагу в 1929 году

сегодня, 08:18
Автор:

Виолетта Комаровская

Пожар почти полностью уничтожил украинскую церковь Святого Архангела Михаила в садах Конских в Праге. Это уникальный памятник архитектуры, который был не только местом службы, но и музейным экспонатом. Накануне он превратился в пепелище, сообщает "Радио Свобода".

В Праге сгорела уникальная украинская церковь - ВИДЕО

Церковь Святого Архангела Михаила. Фото: Hasici Praha

Когда вспыхнул огонь, у церкви шансов почти не осталось, ведь построена она полностью из дерева. В результате, когда пожарные потушили пламя, от уникального храма осталось только основание. 

Посольство Украины в Чехии уже обратилось к чешским правоохранителям с требованием как можно быстрее найти виновных в пожаре.

"Это одна очень важная нить, которая исторически и культурно связывает два наших народа. Восстановить этот памятник архитектуры — это дело чести для всех нас", — говорится в заявлении посольства. 

Пока же причина пожара остается неизвестной.

Церковь Святого Архангела Михаила построили в 17 веке в Великих Лучках. Это село недалеко от Мукачево. Через 100 лет храм купило и перевезло себе более богатое село — Медведевцы. А уже в 1929 году, когда Закарпатье было в составе Чехословакии, церковь отправили в Национальный музей Праги и отдали под опеку чешской православной церкви.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в киевской многоэтажки мужчина сгорел заживо в собственной квартире. 


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