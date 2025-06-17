В России избили дипломатку ЕС: что произошло

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Лиля Воробьева
Во Владивостоке в конце мая было совершено нападение на сотрудницу представительства Европейского Союза в России. Инцидент произошел около 7 часов утра 26 мая, когда дипломатка вышла из гостиницы на прогулку. К ней подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин, начали угрожать и нанесли ей побои. После нападения пострадавшую вывезли с территории России.
Нападение на дипломатку ЕС в РФ (фото из открытых источников)
Об этом сообщил германский журнал Spiegel со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
Личности нападающих официально не установлены, однако, по информации европейских дипломатов, существуют подозрения, что они могли быть связаны с ФСБ. В этой связи 17 июня в Москве состоялась встреча представителей стран ЕС для обсуждения инцидента.
Имя потерпевшей не разглашается, известно лишь, что она гражданка Румынии. Во время пребывания во Владивостоке ее сопровождал коллега из Франции. Оба дипломата планировали посетить консульские учреждения стран ЕС.
Представитель ЕС Анитта Хиппер в комментарии Spiegel отметила, что Европейский Союз осуждает любое насилие в отношении своих дипломатов. "Мы вызвали представителя России в Бельгии для разъяснений", — сообщила она. По ее словам, безопасность персонала является приоритетом и ЕС будет продолжать пересмотр мер безопасности для своих дипломатических представительств.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЕС готовит невиданный удар для Путина . Европейская комиссия официально представила законодательную инициативу, предусматривающую поэтапное прекращение импорта российского газа и нефти до конца 2027 года.
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