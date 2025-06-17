В России избили дипломатку ЕС: что произошло

Во Владивостоке в конце мая было совершено нападение на сотрудницу представительства Европейского Союза в России. Инцидент произошел около 7 часов утра 26 мая, когда дипломатка вышла из гостиницы на прогулку. К ней подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин, начали угрожать и нанесли ей побои. После нападения пострадавшую вывезли с территории России.

Нападение на дипломатку ЕС в РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщил германский журнал Spiegel со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Личности нападающих официально не установлены, однако, по информации европейских дипломатов, существуют подозрения, что они могли быть связаны с ФСБ. В этой связи 17 июня в Москве состоялась встреча представителей стран ЕС для обсуждения инцидента.

Имя потерпевшей не разглашается, известно лишь, что она гражданка Румынии. Во время пребывания во Владивостоке ее сопровождал коллега из Франции. Оба дипломата планировали посетить консульские учреждения стран ЕС.

Представитель ЕС Анитта Хиппер в комментарии Spiegel отметила, что Европейский Союз осуждает любое насилие в отношении своих дипломатов. "Мы вызвали представителя России в Бельгии для разъяснений", — сообщила она. По ее словам, безопасность персонала является приоритетом и ЕС будет продолжать пересмотр мер безопасности для своих дипломатических представительств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЕС готовит невиданный удар для Путина . Европейская комиссия официально представила законодательную инициативу, предусматривающую поэтапное прекращение импорта российского газа и нефти до конца 2027 года.

"Россия неоднократно использовала энергетику как оружие. Мы сделали решительный выбор – перекрыть этот поток и завершить эру российских ископаемых ресурсов в Европе", – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Проект предусматривает постепенный отказ от импорта как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (LNG), поставляемого из России или через ее территорию. Также установлен график полной остановки поставок российской нефти до конца 2027 года. С 1 января 2026 г. запрещается заключать новые контракты на импорт российского газа. Текущие краткосрочные соглашения должны завершиться к 17 июня 2026 года, кроме долгосрочных договоров по газопроводам во внутриконтинентальные страны — они будут действовать до конца 2027 года.