В России прокомментировали крах режима Асада: что рассказали

Башар Асад, управлявший Сирией почти 20 лет, согласился сложить свои полномочия мирным путем и покинуть страну. Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел. По их данным, решение было принято после переговоров с сирийскими повстанцами. Москва назвала это развитие событий "драматическим".

Башар Асад и Владимир Путин. Фото: REUTERS

Как утверждают в МИДе России, Асад дал команду на передачу власти "без насилия" и покинул Сирию. В то же время российские представители подчеркнули, что они не участвовали в переговорах между Асадом и повстанческими группировками.

Это решение Асада стало результатом эскалации конфликта, вновь обострившегося в последние недели. Около полутора недель назад в Сирии начались активные боевые деяния после долгой паузы. Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" вместе с Сирийской национальной армией начала масштабное наступление в районе Алеппо. За короткое время они смогли взять контроль над Алеппо и захватить несколько важных городов.

Ранее "Комментарии" писали, что сирийский диктатор Башар Асад мог стать жертвой авиакатастрофы, но подтверждений его гибели пока нет. Самолет Ил-76Т, на борту которого он мог находиться, вылетел из Дамаска и скрылся с радаров в неизвестном направлении. Эксперт по авиации Богдан Долинце поделился тремя версиями того, что могло произойти с самолетом.





Читайте на портале "Комментарии" — 8 декабря сирийские повстанцы объявили о взятии под контроль Дамаска и сообщили о побеге Башара Асада на российском самолете, который по предварительным данным мог погибнуть в авиакатастрофе. Однако замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что Россия могла специально организовать смерть Асада.