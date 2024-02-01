В Румынии назвали страну, на которую может напасть РФ

Жители Румынии и всей Европы готовятся к возможной войне с РФ. В частности, существует угроза нападения российской армии на Молдову, считает глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад.

В интервью "Радио Свобода" Георгица Влад заявил, что РФ стала проблемой для демократии и мирового порядка.

"Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться. Мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", – заявил глава румынского Генштаба.

Георгица Влад подчеркнул, что, вероятнее всего, Россия нападет на Молдову и спровоцирует эскалацию на Западных Балканах, если победит в Украине.

Он добавил, что "более чем уверен, что Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной начнется новое контрнаступление ВСУ. Глава ГУР рассказал, что сейчас Украина выжидает, когда полностью иссякнет наступление России, которое началось осенью прошлого года. Буданов также сообщил, что в ходе последнего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, РФ добилась незначительных успехов, однако намеченных целей не добилась.

"Комментарии" также писали, что майор ВСУ Максим Жорин считает, что российская армия не планирует останавливаться и дойдет туда, куда сможет физически дойти. Он отметил, что на западные государства они транслируют "готовность Путина к компромиссу и переговорам" тогда, как сам Путин открыто говорит о планах продолжать захват новых территорий. "На самом деле Россия вообще не собирается останавливаться. Российские войска придут ровно туда, куда физически смогут дойти. И эти планы по Украине не ограничиваются", — подчеркнул офицер ВСУ Жорин.

