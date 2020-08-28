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Главная Новости Мир Европа В Шотландии лососи устроили побег с рыбной фермы
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В Шотландии лососи устроили побег с рыбной фермы

Пятьдесят тысяч лососей сбежали с рыбной фермы во время шторма

сегодня, 03:35
Автор:

Виолетта Комаровская

Лососи устроили массовый побег с рыбной фермы в Шотландии. На свободе оказались около 50 тысяч рыб. Еще 126 тысяч удалось поймать и вернуть назад в загоны. Об этом пишет Independent.

Вырваться на волю рыбам помог шторм Эллен. Все произошло на рыбной ферме неподалеку от города Кэмпбелтаун. Волны слишком сильно раскачали швартовные тросы, которые были прикреплены к якорям на дне и удерживали ограждения загонов. Часть этих тросов была повреждена. Из-за этого ограждения частично открылись, а лососи вырвались наружу. 

В Шотландии лососи устроили побег с рыбной фермы

Лососевая ферма в Шотландии. Фото: independent.co.uk

Правда, сбежать в открытое море смогли лишь 50 тысяч из них. 126 тысяч представители фермы выловили и вернули назад в загоны. Еще 30 тысяч рыб, оказавшись не приспособленными к условиям окружающей среды, умерли. 
Комания Mowi, которой принадлежат рыбные угодья, уже отправила поврежденные тросы в испытательный центр, расположенный в Абердине. Там должны выяснить, почему именно те не выдержали удара стихии. 

Также специалисты должны выяснить, не навредит ли авария на лососевой ферме окружающей среде. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали интересные факты о лососевых рыбах. 


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