В Шотландии лососи устроили побег с рыбной фермы

Лососи устроили массовый побег с рыбной фермы в Шотландии. На свободе оказались около 50 тысяч рыб. Еще 126 тысяч удалось поймать и вернуть назад в загоны. Об этом пишет Independent.

Вырваться на волю рыбам помог шторм Эллен. Все произошло на рыбной ферме неподалеку от города Кэмпбелтаун. Волны слишком сильно раскачали швартовные тросы, которые были прикреплены к якорям на дне и удерживали ограждения загонов. Часть этих тросов была повреждена. Из-за этого ограждения частично открылись, а лососи вырвались наружу.

Лососевая ферма в Шотландии. Фото: independent.co.uk

Правда, сбежать в открытое море смогли лишь 50 тысяч из них. 126 тысяч представители фермы выловили и вернули назад в загоны. Еще 30 тысяч рыб, оказавшись не приспособленными к условиям окружающей среды, умерли.

Комания Mowi, которой принадлежат рыбные угодья, уже отправила поврежденные тросы в испытательный центр, расположенный в Абердине. Там должны выяснить, почему именно те не выдержали удара стихии.

Также специалисты должны выяснить, не навредит ли авария на лососевой ферме окружающей среде.

Ранее "Комментарии" также рассказывали интересные факты о лососевых рыбах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!