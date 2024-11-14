В Швейцарии запретили паранджу: введены суровые наказания

С 1 января 2025 года в Швейцарии вступает в силу закон, запрещающий ношение паранджи в общественных местах. Этот шаг поддержан инициативой "Да к запрету закрытия лица", утвержденной на референдуме в 2021 году. Согласно новым правилам, нарушителей ожидает штраф до 1000 швейцарских франков, около 47 тыс. гривен.

В Швейцарии запретили паранджу. Фото из открытых источников

Запрет на закрытие лица в Швейцарии является частью более широкого ограничения на ношение традиционной мусульманской одежды. Подобные запреты уже действуют в других европейских странах, таких как Франция, Нидерланды и Бельгия. Закон направлен на обеспечение безопасности и поддержание принципов открытого общества, где лицо человека должно быть открыто.

Несмотря на общее ограничение, есть случаи, когда закон допускает закрытие лица:

— Безопасность и здоровье: в случаях, когда это необходимо из соображений здравоохранения или общественной безопасности.

в случаях, когда это необходимо из соображений здравоохранения или общественной безопасности. — Культурные традиции и религиозные обычаи : если прикрытие лица является частью культурных или религиозных обычаев, например в праздничных или ритуальных церемониях и местах.

: если прикрытие лица является частью культурных или религиозных обычаев, например в праздничных или ритуальных церемониях и местах. — Художественные и рекламные цели: закрытие лица для творческих или рекламных акций также допускается.

закрытие лица для творческих или рекламных акций также допускается. — Самолеты и дипломатические миссии: закон не распространяется на территории консульств, посольств и борты самолетов, находящихся в воздушном пространстве Швейцарии.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию. Поддерживающие закон утверждают, что он будет способствовать укреплению интеграции и обеспечит безопасность, тогда как критики считают его нарушением личных прав и ограничением религиозных свобод. Однако Федеральный совет Швейцарии подчеркивает, что закон нацелен только на общественные пространства, а значит, не ограничивает религиозные практики в частных местах.

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