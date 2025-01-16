В Словакии назвали день Х для Фицо

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Slava Kot
Лидеры словацкой оппозиции официально подали прошение об увольнении премьер-министра Роберта Фицо. Заседание и голосование намечено на 21 января. Пока оппозиции не хватает только пяти голосов, чтобы развалить коалицию во главе с Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Чтобы отправить в отставку премьер-министра Словакии Роберта Фицо, оппозиции нужно 76 голосов. Сейчас оппозиционные партии могут рассчитывать на 71 голос и ожидают, что до 21 января смогут перетащить на свою сторону 5 депутатов из провластных фракций "Голос" и "Словацкой народной партии", чтобы объявить вотум недоверия правительству.
Словацкие СМИ сообщают, что хотя у коалиции есть разногласия, вероятно, Фицо останется у власти. Наиболее реальный вариант описывают попытку фракций договориться между собой, чтобы остаться у власти, в частности через некоторые должности, которые могли бы занять члены "Голоса" и "Словацкой народной партии", вместо членов партии Фицо "Smer". Однако это не изменяет тот факт, что ситуация во фракции "Голос" нестабильна.
Если правительству Фицо будет выдвинут вотум недоверия, то оно уйдет в отставку, а в Словакии объявят внеочередные выборы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский поставил Роберту Фицо крайне неудобный вопрос о российском диктаторе Владимире Путине.
Также "Комментарии" писали об истерической реакции Фицо на школьника, который не пожал руку президенту Словакии из-за Украины.
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