В Словакии назвали день Х для Фицо

Лидеры словацкой оппозиции официально подали прошение об увольнении премьер-министра Роберта Фицо. Заседание и голосование намечено на 21 января. Пока оппозиции не хватает только пяти голосов, чтобы развалить коалицию во главе с Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Чтобы отправить в отставку премьер-министра Словакии Роберта Фицо, оппозиции нужно 76 голосов. Сейчас оппозиционные партии могут рассчитывать на 71 голос и ожидают, что до 21 января смогут перетащить на свою сторону 5 депутатов из провластных фракций "Голос" и "Словацкой народной партии", чтобы объявить вотум недоверия правительству.

Словацкие СМИ сообщают, что хотя у коалиции есть разногласия, вероятно, Фицо останется у власти. Наиболее реальный вариант описывают попытку фракций договориться между собой, чтобы остаться у власти, в частности через некоторые должности, которые могли бы занять члены "Голоса" и "Словацкой народной партии", вместо членов партии Фицо "Smer". Однако это не изменяет тот факт, что ситуация во фракции "Голос" нестабильна.

"Я стою на том, что если внешнеполитическая ориентация Словакии изменится или обсуждение вопроса о том, чтобы остаться в ЕС и НАТО, в таком случае я бы рассмотрел вопрос о выходе", — сказал один из депутатов "Голоса".

Если правительству Фицо будет выдвинут вотум недоверия, то оно уйдет в отставку, а в Словакии объявят внеочередные выборы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский поставил Роберту Фицо крайне неудобный вопрос о российском диктаторе Владимире Путине.

Также "Комментарии" писали об истерической реакции Фицо на школьника, который не пожал руку президенту Словакии из-за Украины.