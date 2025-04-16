18% жителей Словакии выступают за победу России в полномасштабной войне против Украины. По сравнению с прошлым годом количество пророссийски настроенных граждан в Словакии выросло с 14% до 18%.

Каждый пятый словак хочет победы России. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, проведенного социологической компанией Ipsos по заказу Central European Digital Media Observatory (CEDMO), за победу Украины в войне выступает лишь треть словаков — самый низкий показатель среди стран ЕС, граничащих с Украиной.

Еще 33% опрошенных выразили желание, чтобы война завершилась компромиссом или временным перемирием, без победы ни одной из сторон. Более 16% респондентов признали, что им безразлично или они не имеют сформированного мнения по поводу результата конфликта. Еще 18% хотят победы России в войне с Украиной.

Среди сторонников правящей партии Smer премьер-министра Роберта Фицо поддержка Украины самая низкая — 3%. За победу России выступают 43% сторонников партии Фицо.

Среди избирателей оппозиционного движения "Прогрессивная Словакия", 75% поддерживают победу Украины, а лишь 1% — России. Высокий уровень поддержки Украины также имеет другое оппозиционное движение "Демократы", которое возглавляет бывший министр обороны Ярослав Надь – 63% поддержки Украины и 4% – за Россию.

Поддержка России в Словакии увеличивается с возрастом респондентов. Если среди молодежи 16-24 лет только 7% хотят победы Москвы, то среди людей в возрасте 55-64 лет, таких уже 20%. Самый высокий уровень пророссийских симпатий зафиксирован среди граждан старше 65 лет – 26%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Словакии пошли наперекор воле Фицо в отношении Украины.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев верит в победу в войне над Россией.