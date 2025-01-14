В Словакии студент отказался пожать президенту Пеллегрини руку из-за Украины

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Недилько Ксения
"Я не считаю свой жест проявлением высокомерия, Петр Пеллегрини сначала даже не должен быть на церемонии награждения", – говорит студент Симон Оманик. По его словам, вместо гостиниц в Ханое государство могло бы поддержать образование и условия проведения студенческой олимпиады.
Петер Пеллегрини
В понедельник утром президент Словакии Петер Пеллегрини принял 35 старшеклассников, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на международных предметных олимпиадах.
Студенты постепенно принимали награды от министра образования Томаша Друкера, жали ему руку, затем Пеллегрини, а затем фотографировались с ними. Также отличие получили 22 преподавателя, которые помогали учащимся в подготовке.
Однако когда дошла очередь до Симона Оманика, у которого на груди была приколота лента в украинских цветах, он отреагировал на протянутую руку президента пренебрежительным жестом. В прошлом году Симон Оманик выиграл бронзовую медаль на Центральноевропейской математической олимпиаде в Сегеде, Венгрия.
Это уже второй отказ Петра Пеллегрини за последние дни. Как сообщал "Денник Н" на прошлой неделе, актриса Здена Студенкова отказалась от государственной награды от президента.
Студент Симон Оманик говорит в интервью "Денник Н":
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