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В Словакии студент отказался пожать президенту Пеллегрини руку из-за Украины

Для меня он лжец и мошенник, говорит студент Симон Оманик

сегодня, 09:17 comments1006
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Недилько Ксения

"Я не считаю свой жест проявлением высокомерия, Петр Пеллегрини сначала даже не должен быть на церемонии награждения", – говорит студент Симон Оманик. По его словам, вместо гостиниц в Ханое государство могло бы поддержать образование и условия проведения студенческой олимпиады.

В Словакии студент отказался пожать президенту Пеллегрини руку из-за Украины

Петер Пеллегрини

В понедельник утром президент Словакии Петер Пеллегрини принял 35 старшеклассников, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на международных предметных олимпиадах.

Студенты постепенно принимали награды от министра образования Томаша Друкера, жали ему руку, затем Пеллегрини, а затем фотографировались с ними. Также отличие получили 22 преподавателя, которые помогали учащимся в подготовке.

Однако когда дошла очередь до Симона Оманика, у которого на груди была приколота лента в украинских цветах, он отреагировал на протянутую руку президента пренебрежительным жестом. В прошлом году Симон Оманик выиграл бронзовую медаль на Центральноевропейской математической олимпиаде в Сегеде, Венгрия.

В Словакии студент отказался пожать президенту Пеллегрини руку из-за Украины - фото 2

Это уже второй отказ Петра Пеллегрини за последние дни. Как сообщал "Денник Н" на прошлой неделе, актриса Здена Студенкова отказалась от государственной награды от президента.

Студент Симон Оманик говорит в интервью "Денник Н":

"У меня есть личные и политические проблемы с президентом Пеллегрини, поскольку, по моему мнению, он попал во дворец, обманывая людей. Кроме вечнозеленых популистских обещаний дешевой пищи и дешевого газа, которые популисты повторяют каждые выборы, он также обвинил своего оппонента в том, что он отправил нас на войну в Украину. Он бы никогда не отправил нас туда, а если бы и отправил, то для этого не было бы разумных причин. Это была ложь и нападение на самые низкие человеческие инстинкты страха, а в некоторых частях словацкого населения, возможно, и антиукраинские чувства. И я не думаю, что было бы правильно подавать руку такому человеку или общаться с ним, потому что я категорически не согласен с ним и считаю, что он мошенник и лжец".



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