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Главная Новости Мир Европа В Швейцарии 8-летний мальчик угодил в "базу преступников" за расчет в магазине игрушечными деньгами
commentss НОВОСТИ Все новости

В Швейцарии 8-летний мальчик угодил в "базу преступников" за расчет в магазине игрушечными деньгами

Теперь ребенок будет находиться под контролем полиции Швейцарии 12 лет

сегодня, 04:15
Автор:

Екатерина Белоброва
В Швейцарии 8-летний мальчик угодил в "базу преступников" за расчет в магазине игрушечными деньгами

В Швейцарии восьмилетний мальчик, который сделал попытку расплатиться за покупку в сельском магазине игрушечными деньгами, угодил в базу правонарушителей на 12 лет.Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на пресс-службу Главного управления полиции в Швейцарии.

Известно, что мальчик хотел использовать фальшивые купюры евро с иероглифами, распечатанные на обычной бумаге. Ритуальные деньги раздавали на карнавале в городе Зиссу, где официальной валютой является швейцарские франки. Предполагается, что ребенок раздобыл нарисованные банкноты именно там.

Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии большинство депутатов парламента проголосовали за разрешение заключать однополые браки, а также заводить детей.

Так, по информации из западной прессы, теперь пары, состоящие из лесбиянок могут зачинать детей, используя сперму доноров, а в союзе, где фигурируют только мужчины-геи, разрешены услуги суррогатного материнства и усыновления.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/11/swiss-police-investigate-boy-8-over-toy-banknotes
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