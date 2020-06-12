В Швейцарии 8-летний мальчик угодил в "базу преступников" за расчет в магазине игрушечными деньгами

В Швейцарии восьмилетний мальчик, который сделал попытку расплатиться за покупку в сельском магазине игрушечными деньгами, угодил в базу правонарушителей на 12 лет.Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на пресс-службу Главного управления полиции в Швейцарии.

Известно, что мальчик хотел использовать фальшивые купюры евро с иероглифами, распечатанные на обычной бумаге. Ритуальные деньги раздавали на карнавале в городе Зиссу, где официальной валютой является швейцарские франки. Предполагается, что ребенок раздобыл нарисованные банкноты именно там.

Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии большинство депутатов парламента проголосовали за разрешение заключать однополые браки, а также заводить детей.

Так, по информации из западной прессы, теперь пары, состоящие из лесбиянок могут зачинать детей, используя сперму доноров, а в союзе, где фигурируют только мужчины-геи, разрешены услуги суррогатного материнства и усыновления.



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