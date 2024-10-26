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В Украине объяснили, почему генсек ООН не должен был ехать к Путину

Генеральный секретарь ООН пренебрег Международным уголовным судом

сегодня, 23:24
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Автор:
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Марьян Ощановский

Встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В Украине объяснили, почему генсек ООН не должен был ехать к Путину

Гутерриш встретился с Путиным. Фото из открытых источников

Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.

В документе отмечается, что может произойти так, что лица, в отношении которых ордер МКС, будут добиваться встречи с официальными лицами ООН, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МКС и попытаться подорвать авторитет суда. Соглашение по отношениям между ООН и МКС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности суда и его органов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад не прочь повторить в Украине сценарий, реализованный в Грузии, считает политолог Тарас Загородний. "Большинство западных партнеров, в частности Вашингтон и Берлин, смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы уже наконец-то сдохнете для того, чтобы мы снова могли нормально общаться с Путиным и вернуться к довоенному состоянию отношений с РФ?". Команда Джо Байдена в случае с Украиной хочет повторить историю с Грузией. Как мы знаем, Запад фактически простил России вторжение в Грузию в 2008 году, а Барак Обама после аннексии грузинских территорий ел гамбургеры с Дмитрием Медведевым", — сказал он.



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Источник: https://x.com/SergiyKyslytsya?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1850134764839219567%7Ctwgr%5E74704105cc44cb1abe0d8e2354a548468545d256%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F10%2F26%2F7197093%2F
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