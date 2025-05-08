В Ватикане избрали нового Папу Римского: первые подробности

После двух неудачных голосований кардиналы Католической церкви наконец-то избрали нового Папу Римского. Об этом свидетельствует появление белого дыма из трубы над Сикстинской капеллой.

Новый Папа был избран в Ватикане (фото из открытых источников)

Информация об этом появилась во время прямой трансляции из Ватикана.

Сразу после того, как из дымовой трубы поднялся белый дым, начали бить колокола, а среди толпы, собравшейся у Сикстинской капеллы, раздались возгласы радости.

Избрание нового Папы состоялось во второй день тайного конклава после нескольких предыдущих попыток, когда над Сикстинской капеллой поднимался черный дым.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда выберут нового Папу Римского. После смерти Папы Франциска кардиналы со всего мира собрались в Ватикане для одного из самых таинственных процессов католической церкви — конклава. Избрание нового Папы Римского началось 7 мая, но неизвестно, когда мир увидит нового понтифика. Однако история последних двух веков демонстрирует четкую тенденцию, что решения принимаются быстро.

Конклав — это собрание кардиналов в возрасте до 85 лет, которые должны избрать нового Папу Римского. Голосование продолжается до тех пор, пока один из кандидатов не наберет две трети голосов. Несмотря на строгий церемониал и секретность, временных рамок для самого процесса не существует. Например, самый долгий выбор нового Папы Римского длился более трех лет, с 1268 по 1271 год не могли избрать руководителя Церкви. Самый длинный конклав в сегодняшнем понимании состоялся в 1740 году — 179 дней. Однако с 1846 года до сегодняшнего дня все конклавы длились не более пяти дней. Причиной этого стало исчезновение внешнего вмешательства, в частности права вето от лидеров иностранных государств, которое раньше могло затягивать голосование на недели или даже месяцы.