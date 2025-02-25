В Великобритании состоится встреча европейских лидеров: какие важные вопросы обсудят

Великобритания ведет переговоры по организации встречи европейских лидеров для дальнейшего обсуждения войны России против Украины. Ожидается, что мероприятие может состояться уже в воскресенье, 2 марта 2025 года, продолжая серию саммитов, организованных президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: ВВС

Однако источники отмечают, что эти планы могут быть изменены, и есть вероятность, что встреча состоится в онлайн-формате. Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что в воскресенье встреча действительно запланирована.

"Я надеюсь, что в результате этой более масштабной мобилизации Европы мы добьемся значимых результатов. Мы будем в Лондоне в воскресенье с нашими британскими партнерами и группой лидеров для обсуждения оборонных планов", – отметил он, сообщает The Guardian.

Европейские лидеры продолжают прилагать усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа воздержаться от заключения соглашения о прекращении огня с Россией, поскольку в Европе есть опасения, что это может укрепить позиции Москвы и снизить безопасность континента.

Офис премьер-министра Великобритании отказался комментировать возможные переговоры. Организация этой встречи позволит европейским лидерам подвести итоги их переговоров с администрацией Трампа и сохранить единую позицию.

"Комментарии" уже писали , что Европейская комиссия опровергла сообщение о новом соглашении с Украиной о критических минералах, которое якобы предложил ЕС в качестве альтернативы соглашению с США. Как отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье 25 февраля, это сотрудничество длится уже четыре года.