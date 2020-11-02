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Главная Новости Мир Европа В Вене - теракт, неизвестные совершили нападение на еврейский центр, кафе и синагогу
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В Вене - теракт, неизвестные совершили нападение на еврейский центр, кафе и синагогу

Сообщается о серьезном ранении полицейского

сегодня, 22:33
Автор:

Дмитрий Симоненко

Австрийские СМИ распространили информацию о теракте в столице страны. Известно, что группа вооруженных неизвестных лиц напала одновременно на синагогу, еврейский национальный центр и еврейское кафе. Очевидцы сообщают о стрельбе. Правоохранители Вены подтвердили информацию о теракте. Сообщается о ранении стража порядка. Нападающие скрылись, центр города оцеплен, проходит спецоперация по задержанию преступников.

В Вене - теракт, неизвестные совершили нападение на еврейский центр, кафе и синагогу

По некоторым неподтвержденным данным, один из злоумышленников покончил жизнь самоубийством, подорвав себя. 

На данный момент известно о семи жертвах теракта. 

Сообщается, что в одном из ресторанов удерживаются заложники. Их число уточняется.



Напомним, 29 октября в Ницце, у известной базилики Нотр-Дам, произошел теракт. Известно, что один человек погиб, еще несколько случайных французов получили ранения. Также источники в полиции говорят, что погибшей оказалась женщина: ее убийца обезглавил в базилике Нотр-Дам. Сейчас на месте работают полицейские и медики. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что произошедшее является террористическим актом. 




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