В Вене - теракт, неизвестные совершили нападение на еврейский центр, кафе и синагогу

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Дмитрий Симоненко
Австрийские СМИ распространили информацию о
теракте в столице страны. Известно, что группа вооруженных неизвестных лиц напала
одновременно на синагогу, еврейский национальный центр и еврейское кафе.
Очевидцы сообщают о стрельбе. Правоохранители Вены подтвердили информацию о
теракте. Сообщается о ранении стража порядка. Нападающие скрылись, центр
города оцеплен, проходит спецоперация по задержанию преступников.
По некоторым неподтвержденным данным, один из злоумышленников покончил жизнь самоубийством, подорвав себя.
На данный момент известно о семи жертвах теракта.
Сообщается, что в одном из ресторанов удерживаются заложники. Их число уточняется.
Напомним, 29 октября в Ницце, у известной базилики Нотр-Дам, произошел теракт. Известно, что один человек погиб, еще несколько случайных французов получили ранения. Также источники в полиции говорят, что погибшей оказалась женщина: ее убийца обезглавил в базилике Нотр-Дам. Сейчас на месте работают полицейские и медики. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что произошедшее является террористическим актом.
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