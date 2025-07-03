На уличных плакатах венгерских городов президента Украины Владимира Зеленского сравнивают с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадяром. Оба изображены в яичной скорлупе с украинскими флагами, под лозунгом: "Как два яйца".

В Венгрии фото Зеленского разместили на рекламных щитах и ​​сравнили с яйцом

Как пишет венгерский портал 444, идея кампании состоит в том, чтобы показать: Мадяр – это "венгерский Зеленский", мол, популист, шоумен и "угроза".

Автором кампании вроде бы является "Национальное движение сопротивления", однако, как выяснили журналисты, такая организация официально не существует, они предполагают, что за этой пропагандистской кампанией стоит партия премьера Виктора Орбана и его правительство.

В видео, также активно распространяемом в сети, заявляют, что Мадяр "приведет Венгрию туда же, куда Зеленский привел Украину".

Вместо того чтобы объяснять венграм экономическую ситуацию, правительство рисует карикатуры с украинским президентом. Это выглядит бессмысленно и скучно, — написал в сети Х спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Этот вброс — продолжение более широкой антиукраинской кампании, которую запустили венгерский премьер Виктор Орбан и его сторонники на фоне скандала с разоблачением СБУ в начале мая 2025 года венгерской шпионской сети, которая занималась сбором информации о военной инфраструктуре на Закарпатье", — отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил окончательные результаты референдума Voks2025 о вступлении Украины в ЕС в преддверии саммита ЕС. Премьер-министр заявил, что всего проголосовало 2 миллиона 278 тысяч человек. Об этом пишет издание Telex. По его данным, из всего количества респондентов — 2 миллиона 168 тысяч, или 95 процентов проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5 процентов проголосовали за поддержку Украины.