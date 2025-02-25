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В Венгрии назвали свои "хотелки" для продления санкций ЕС против России

Венгрия не хочет продлевать санкции против России

25 февраля 2025, 19:10
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Лиля Воробьева

Венгрия требует, чтобы Европейский Союз исключил восьмерых из санкционного списка против России, и только при этом условии она может поддержать продолжение ограничительных мер.

В Венгрии назвали свои "хотелки" для продления санкций ЕС против России

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, неназванные европейские дипломаты рассказали, что кроме снятия санкций с восьми человек Венгрия также стремится получить новые гарантии по переговорам о транзите газа через Украину.

Дипломаты не назвали имена лиц, которых Будапешт хочет исключить из санкционного списка из-за конфиденциального характера переговоров.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 24 февраля заявил журналистам, что Еврокомиссия не выполнила свое обещание по включению Венгрии в переговорный процесс о возобновлении транзита газа в ЕС через территорию Украины.

Следует отметить, что речь идет о продлении санкций против более 2400 физических и юридических лиц. Срок действия этих ограничений истекает 15 марта, и решение об их продлении должно быть принято до 10 марта. Для этого требуется единодушная поддержка всех стран-членов ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан категоричен в вопросе членства Украины в ЕС . Резкие и категорические заявления президента США Дональда Трампа всколыхнули Европу, одним из острых вопросов для европейцев является помощь Украине, если Америка перестанет оказывать поддержку.

Издание Magyar Nemzet сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании фракции Фидес-KDNP к открытию весеннего парламентского сезона оценил новую международную ситуацию, которая сложилась с приходом к власти Дональда Трампа. Важную часть своей оценки ситуации, по данным издания, премьер-министр посвятил угрозе членства Украины в ЕС. Если это будет реализовано, по его словам, венгерские фермеры лишатся субсидий на площади, а деньги заберут в Украину.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/hungary-seeks-removal-eight-people-eu-sanctions-russia-2025-02-25/
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