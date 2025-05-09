В Венгрии отреагировали на прецоперацию СБУ: «это пропаганда»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто жестко отреагировал на информацию о спецоперации СБУ, в ходе которой были разоблачены венгерские шпионы.

Петер Сийярто

"Очевидно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, во многих случаях оказавшаяся безосновательной", — заявил глава МИД.

Он призвал венгров "быть осторожными по поводу любых новостей, появляющихся в подобной украинской пропаганде".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что СБУ сообщила о первом в истории государства разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая действовала с целью сбора важной информации, которая могла нанести вред Украине.

Сеть разведки выполняла задачи, которые включали сбор данных о военной обороне Закарпатья, поиск уязвимых точек в наземной и воздушной обороне, а также анализ общественно-политических настроений среди местных жителей. В ходе спецоперации СБУ задержала двух агентов.

Один из них, 40-летний бывший военный, был завербован в 2021 году. Его задачей было исследование настроений местных жителей и получение разведданных, в частности, о реакции населения на возможное введение миротворческого контингента, а также информация о военной технике и вооружении на черном рынке.

Вторым агентом была бывшая военная, которая информировала венгерскую разведку об оборонных системах, расположении авиации и вертолетов в Закарпатье. Ее задачей также было предоставление информации о состоянии обороны в этом регионе.