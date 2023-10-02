В Венгрии построят самый современный танк в мире

Ожидается, что самый современный танк в мире KF51 Panther будет создан в Венгрии. Компания Rheinmetall заявила о готовности запустить свои мощности в Венгрии, кроме того, местная армия, возможно, станет первой, которая получит этот танк. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NDR.



Немецкий танк KF51 Panther. Фото из открытых источников

Танк Panther, который заменит в будущем немецкие танки Leopard 2, должен был строиться в Германии, однако концерн Rheinmetall изменил свои планы и планирует запустить массовое производство в Венгрии.

"Нам еще нужно около 15 месяцев, чтобы подготовить его к серийному производству", — сказал директор Rheinmetal Паппергер и добавил, что "за это платит Венгрия".

Кроме того, Паппергер ожидает, что Венгрия закажет и получит первые танки KF51 Panther, а не Германия.

Интересно, что главным конкурентом Венгрии на первенство по изготовлению и получению танка KF51 Panther является Украина. В конце сентября антимонопольный комитет Германии разрешил Rheinmetall создать совместное предприятие на территории Украины. Оно должна заниматься разработкой, производством и техническим обслуживанием военной техники.

KF51 — немецкий танк, основным вооружением которого является 130-мм гладкоствольная пушка, обладающая высокой скорострельностью. Что касается оборонных возможностей, танк будет иметь несколько разных уровней защиты – пассивный, активный и реактивный. В Rheinmetall добавляют, что танк будет действовать в радиусе более 500 км, его боевая масса составит 59 т. Танк будет иметь новейшие технологии, позволяющие экипажу, например, управлять дронами, находясь в середине KF51 Panther.

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