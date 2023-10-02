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В Венгрии построят самый современный танк в мире

Менее чем через полтора года в Венгрии создадут самый современный танк компании Rheinmetall.

сегодня, 17:38
Автор:
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Slava Kot
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Ожидается, что самый современный танк в мире KF51 Panther будет создан в Венгрии. Компания Rheinmetall заявила о готовности запустить свои мощности в Венгрии, кроме того, местная армия, возможно, станет первой, которая получит этот танк. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NDR.

В Венгрии построят самый современный танк в мире

Немецкий танк KF51 Panther. Фото из открытых источников

Танк Panther, который заменит в будущем немецкие танки Leopard 2, должен был строиться в Германии, однако концерн Rheinmetall изменил свои планы и планирует запустить массовое производство в Венгрии.


"Нам еще нужно около 15 месяцев, чтобы подготовить его к серийному производству", — сказал директор Rheinmetal Паппергер и добавил, что "за это платит Венгрия".

Кроме того, Паппергер ожидает, что Венгрия закажет и получит первые танки KF51 Panther, а не Германия.

Интересно, что главным конкурентом Венгрии на первенство по изготовлению и получению танка KF51 Panther является Украина. В конце сентября антимонопольный комитет Германии разрешил Rheinmetall создать совместное предприятие на территории Украины. Оно должна заниматься разработкой, производством и техническим обслуживанием военной техники.

KF51 — немецкий танк, основным вооружением которого является 130-мм гладкоствольная пушка, обладающая высокой скорострельностью. Что касается оборонных возможностей, танк будет иметь несколько разных уровней защиты – пассивный, активный и реактивный. В Rheinmetall добавляют, что танк будет действовать в радиусе более 500 км, его боевая масса составит 59 т. Танк будет иметь новейшие технологии, позволяющие экипажу, например, управлять дронами, находясь в середине KF51 Panther.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль показал свой новый танк с искусственным интеллектом.

Также "Комментарии" писали о дуэли между украинским и российским танком на расстоянии нескольких метров.



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Источник: https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/NDR-Rheinmetall-wird-Kampfpanzer-Panther-offenbar-in-Ungarn-bauen,pressemeldungndr24146.html
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