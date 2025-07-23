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В Венгрии возмущаются надписями на лифтах – в МИД Украины ответили «доступным языком»

В Венгрии реагируют надписи на лифтах в Украине

23 июля 2025, 20:12
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Недилько Ксения

Венгерский парламентарий Мате Кочиш отреагировал на надписи на лифтах, которые были якобы сделаны на Закарпатье, и назвал их "анти венгерским нападением". В Украине не заставили долго ждать и ответили венгерскому политику на доступном языке.

В Венгрии возмущаются надписями на лифтах – в МИД Украины ответили «доступным языком»

В Венгрии возмущаются надписями на лифтах – в МИД Украины ответили «доступным языком»

Так, Мате Кочиш прокомментировал две надписи на лифтах "Мадяры не люди" и "Режь мадьяр", якобы сделанных в Украине.

"Еще одно антивенгерское нападение на Закарпатье!

Надписи, которые подстрекают к убийству венгров, были нарисованы на дверях и стенах здания в Мукачево.

Хватит языка вражды! Мы осуждаем все антивенгерские действия и защищаем венгров Закарпатья!" – написал политик в Фейсбуке.

В МИД Украины не заставили долго ждать реакции и ответили таким же способом – надписями на лифтах, только уже выполненные с помощью ИИ.

"Не комментируйте надписи на лифтах" и "Не ищите врага в Украине". – написано на дверях лифтов, фото которых опубликовал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В Венгрии возмущаются надписями на лифтах – в МИД Украины ответили «доступным языком» - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским военным, которых Будапешт обвиняет в якобы причастности к смерти венгра после мобилизации в Закарпатье. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на такие действия соседнего государства, назвав их абсурдными. "Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам необоснованно и абсурдно. Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры", — подчеркнул Сибига.



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