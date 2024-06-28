В ВСУ высмеяли посягательство Венгрии на Закарпатье

Военный потенциал Венгрии слишком скромен, чтобы претендовать на чужие территории. Поэтому посягательства Виктора Орбана на украинское Закарпатье выглядят просто смешно, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Венгрия снова замахнулась на Закарпатье. Фото из открытых источников

"Время от времени поднимается тема Венгрии и их претензий к украинской территории. Понимаю, что Орбану нужно показать себя перед Путиным и своим электоратом. Однако смотрится этот шантаж довольно смешно. Особенно учитывая военный потенциал Венгрии", — подчеркнул Максим Жорин.

Военнослужащий отметил, что в 20 веке Венгрия неоднократно платила за тупость своей власти тяжелейшими потерями, а потому в Будапеште лучше бы об этом вспоминали, а не придумывали несуществующие исторические предпосылки посягательств на украинское Закарпатье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.