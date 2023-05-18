Вагнеровец просил убежища в Норвегии: теперь хочет обратно в Россию

Бывший командир ЧВК "Вагнер", который в январе пересек российско-норвежскую границу и просил убежища, теперь заявляет, что хочет вернуться в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев. Фото из открытых источников

Эксвагнеровец Андрей Медведев, подробно рассказывавший о том, как он воевал в Украине, принял решение вернуться в Россию. Свое решение 26-летний россиянин объяснил тем, что якобы стал чувствовать себя "мальчиком в большой игре", поэтому не хочет быть частью этого.

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"Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в российское посольство в Осло за помощью, чтобы содействовать моему возвращению", — сказал Медведев в одном из своих видеообращений и добавил, что решение принял самостоятельно.

Россиянин, находясь в Норвегии, рассказал о жестоких действиях российских наемников из группы "Вагнера", в том числе и о казнях украинских пленных.

"Я надеялся, что найду здесь мир и покой, что смогу покинуть всю политику, войну, армию, но как-то не получилось. Увидим, что будет в России. Если меня убьют, хорошо. Если нет, спасибо", — сообщил бывший командир ЧВК "Вагнер".

Напомним, что в январе 2023 года Андрей Медведев рассказал, как бежал через ограждение из колючей проволоки на российско-норвежской границе. Во время этого мужчина бежал через лес и замерзшую реку, а российские пограничники стреляли по нему.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский высказался о вагнеровцах под Бахмутом: как крысе к мышеловке.

Также "Комментарии" писали, что более 1000 россиян просят убежища в Финляндии, чтобы убежать от армии РФ.