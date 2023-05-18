Вагнеровец просил убежища в Норвегии: теперь хочет обратно в Россию

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Slava Kot
Бывший командир ЧВК "Вагнер", который в январе пересек российско-норвежскую границу и просил убежища, теперь заявляет, что хочет вернуться в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев. Фото из открытых источников
Эксвагнеровец Андрей Медведев, подробно рассказывавший о том, как он воевал в Украине, принял решение вернуться в Россию. Свое решение 26-летний россиянин объяснил тем, что якобы стал чувствовать себя "мальчиком в большой игре", поэтому не хочет быть частью этого.
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Россиянин, находясь в Норвегии, рассказал о жестоких действиях российских наемников из группы "Вагнера", в том числе и о казнях украинских пленных.
Напомним, что в январе 2023 года Андрей Медведев рассказал, как бежал через ограждение из колючей проволоки на российско-норвежской границе. Во время этого мужчина бежал через лес и замерзшую реку, а российские пограничники стреляли по нему.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский высказался о вагнеровцах под Бахмутом: как крысе к мышеловке.
Также "Комментарии" писали, что более 1000 россиян просят убежища в Финляндии, чтобы убежать от армии РФ.
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