Великая война в Европе уже через 5 лет: в Дании предупредили о начале наступления РФ

Если война в Украине прекратится или затихнет, а НАТО не осуществит масштабное перевооружение, Россия может быть готова к масштабному конфликту в Европе примерно через пять лет. Такие прогнозы находятся в оценке Датской службы оборонной разведки (FE), пишет Европейская правда.

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Датская разведка предупреждает, что военная угроза со стороны России будет усиливаться в ближайшие годы. Одной из причин, что Россия, кроме боевых действий в Украине, начала значительное восстановление и реформу своих вооруженных сил. В последние годы эти усилия превратились в активное наращивание военной мощи для ведения войны против НАТО. Россия уже добилась значительного прогресса в модернизации своей военной техники и увеличении производства оружия, говорится в оценке угрозы.

По мнению датской разведки, у России есть достаточно ресурсов для подготовки вооружений против НАТО, в частности благодаря внешней финансовой и материальной поддержке. Если боевые действия в Украине прекратятся, Россия через шесть месяцев сможет вести локальную войну с одной из соседних стран.

Через два года Россия может представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО и будет готова к региональному конфликту в Балтийском регионе. Через пять лет РФ может быть готова к масштабной войне в Европе без участия США, считают аналитики.

Эти прогнозы предполагают, что НАТО не будет осуществлять одновременное перевооружение на уровне России. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно отметил, что вероятность российского нападения на страны НАТО остается высокой, в частности, в период 2029-2030 годов. Летом прошлого года он говорил о необходимости быть готовым к возможным конфликтам к 2029 году.

Портал "Комментарии" писал, что за почти три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержка военной агрессии среди россиян не снижается. В феврале 2022 года 65% россиян поддерживало проведение войны России против Украины, а в 2025 году этот показатель вырос до 67%.