Венгрия и Польша сильно поссорились из-за Украины: что произошло

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил своего польского коллегу Радослава Сикорского во лжи относительно предложения провести встречу министров ЕС в Украине. Сиярто на своей странице в Facebook заявил, что Сикорский "перешел еще один предел и соврал, когда заявил, что я с энтузиазмом поддержал его несуразное предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Украине".

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

Сиярто подчеркнул, что сразу выразил протест после предложения Сикорского.

"(Сикорский) перешел еще один предел и соврал, когда заявил, что я с энтузиазмом поддержал его несуразное предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Украине", — написал Сиярто на своей странице в Facebook .

"Правда в том, что после предложения я сразу выразил протест на встрече", – добавил он.

Сикорский ранее в интервью Visegrad Insight заявил, что Сиярто изменил свое мнение по поводу польского предложения провести встречу министров ЕС в Украине. Представитель польского МИД Павел Вронский пояснил, что Сикорский, возможно, неправильно интерпретировал поведение Сиярто, считая его позитивно настроенным по этому предложению.



В интервью Сикорский рассказал, что на последнем заседании Совета ЕС была дискуссия по поводу места проведения одной из встреч Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства, и как компромисс он предложил провести ее в Украине, что, по его мнению, изначально получило энтузиастическую поддержку от Сиярто.

"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине — либо во Львове, либо даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел", — отмечал глава польского МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан снова пошел против ЕС . Решение Будапешта снова вызвало недовольство Европейского Союза. Венгрия разрешила гражданам России и Белоруссии въезжать в ЕС без проверок безопасности. Об этом пишет немецкое издание RND.