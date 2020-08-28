Венгрия с 1 сентября изолируется от всего мира

Язык
BTC/USD
11516.20
ETH/USD
396.35
LTC/USD
57.17
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Правительство
Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября. Запрет не
касается военных конвоев и гуманитарных транзитов, деловых и дипломатических
поездок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Гергея Гуляса, представителя
премьер-министра страны Виктора Орбана.
Граждане
Венгрии, следующие на въезд в страну, будут помещены на двухнедельный карантин,
однако, при предоставлении двух отрицательных результатов теста на коронавирус они его смогут избежать "заточения".
Фото: LASZLO BALOGH, источник: REUTERS
Правительство
также рассматривает различные варианты проведения матча за Суперкубок УЕФА
между "Баварией" и "Севильей" в Будапеште 24 сентября с
участием болельщиков на трибунах. Все последние турниры УЕФА в этом году
проходили за закрытыми дверями, но исполнительный комитет Ассоциации разрешил
присутствие футбольных фанатов на 30% от
67 215 мест на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.
Гуляс также
подчеркнул, что УЕФА планирует разрешить приехать на матч 3000 болельщикам
обоих клубов. Возможно, они должны будут предоставить два отрицательных теста в
аэропорту, откуда их доставят прямо на стадион и вернут обратно после игры.
Спикер
премьер-министра Венгрии отметил, что число случаев инфицирования в стране сейчас растет,
и большинство из них "привозят" из-за границы.
На 27 августа в Венгрии было зарегистрировано 132 новых случая заражения – это самый высокий ежедневный показатель. Всего в стране зафиксированы 5511 случай коронавируса и 614 смертей.
Ранее "Комментарии" писали о том, что при въезде в Египет обязателен тест на коронавирус.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости