Венгрия с 1 сентября изолируется от всего мира

Правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября. Запрет не касается военных конвоев и гуманитарных транзитов, деловых и дипломатических поездок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Гергея Гуляса, представителя премьер-министра страны Виктора Орбана.

Граждане Венгрии, следующие на въезд в страну, будут помещены на двухнедельный карантин, однако, при предоставлении двух отрицательных результатов теста на коронавирус они его смогут избежать "заточения".

Фото: LASZLO BALOGH, источник: REUTERS

Правительство также рассматривает различные варианты проведения матча за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей" в Будапеште 24 сентября с участием болельщиков на трибунах. Все последние турниры УЕФА в этом году проходили за закрытыми дверями, но исполнительный комитет Ассоциации разрешил присутствие футбольных фанатов на 30% от 67 215 мест на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Гуляс также подчеркнул, что УЕФА планирует разрешить приехать на матч 3000 болельщикам обоих клубов. Возможно, они должны будут предоставить два отрицательных теста в аэропорту, откуда их доставят прямо на стадион и вернут обратно после игры.

Спикер премьер-министра Венгрии отметил, что число случаев инфицирования в стране сейчас растет, и большинство из них "привозят" из-за границы.

На 27 августа в Венгрии было зарегистрировано 132 новых случая заражения – это самый высокий ежедневный показатель. Всего в стране зафиксированы 5511 случай коронавируса и 614 смертей.

Ранее "Комментарии" писали о том, что при въезде в Египет обязателен тест на коронавирус.

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