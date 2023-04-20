Венгрия запретила импорт 25 продуктов из Украины

Под давлением нескольких стран Еврокомиссия приняла решение принять меры по импорту украинского зерна. В список попали пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза. Тем не менее Венгрия решила расширить этот список до 25 позиций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь. Фото из открытых источников

19 апреля Еврокомиссия пригласила на встречу министров торговли и сельского хозяйства из пяти стран Евросоюза для решения вопроса об импорте украинского зерна. В список попали Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Переговоры не смогли принять общее решение, ведь Польша и Венгрия хотели расширить список запрещенных продуктов.

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Несмотря на то, что министры торговли и сельского хозяйства должны встретиться на следующей неделе для подробного обсуждения запрета на импорт украинских продуктов, Венгрия уже приняла решение. Министр кабинета министров Венгрии Гергели Гуляш объявил, что запрет включает 25 основных зерновых и сельскохозяйственных товаров из Украины. В список попали: зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, мука, растительное масло, мед и некоторые мясные продукты.

Однако Венгрия разрешит транзит украинских товаров через свою территорию, заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.

"Для Венгрии стоило принять решительные меры и защитить интересы венгерских фермеров", — сказал Надь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша хочет запретить импорт еще ряда продуктов из Украины.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, отказавшейся запрещать импорт украинского зерна.