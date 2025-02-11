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Венгрия заявила, что получила три гарантии от Украины по газу и нефти из РФ

Петер Сиярто сообщил о гарантиях по транзиту российского газа и нефти, которые якобы взяла на себя Украина.

сегодня, 14:45
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Slava Kot

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина взяла на себя три обязательства, выставленных Будапештом и касающиеся поставок нефти и газа в Венгрию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Венгрия заявила, что получила три гарантии от Украины по газу и нефти из РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Петер Сиярто сообщил, что Украина якобы взяла на себя три гарантии:

  • — Украина не будет сокращать транзит российской нефти по своей территории;
  • — Украина не будет атаковать инфраструктуру "Турецкого потока";
  • — "Очень быстро" начнутся переговоры по возобновлению транзита газа через Украину.

"Пока атак на турецкую инфраструктуру не было, а нефть продолжает поступать через Украину. Что касается возобновления поставок газа через Украину, прогресса не наблюдаем, но время еще есть. До середины марта наше решение будет зависеть от прогресса в этих трех сферах", — сообщают российские СМИ заявление Сиярто.

Напомним, что Украина не продлила контракт с Россией и остановила транзит российского газа через свою территорию 1 января 2025 года. Это послужило поводом для Венгрии и Словакии, получавших российский газ транзитом через Украину, критиковать Киев.

11 января неизвестные беспилотники атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" вблизи Анапы в Краснодарском крае РФ. Москва обвинила в нападении Киева на энергетическую инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан объяснил, почему продлил санкции против РФ и озвучил новый ультиматум в Украину из-за остановки транзита российского газа.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сказал слова о Путине, которые не понравятся Орбану.



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