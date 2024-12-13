Власти Грузии приняли диктаторские законы: что угрожает протестующим

Пророссийский парламент Грузии принял изменения в законодательство, налагающие существенные ограничения на участников пикетов.

В Грузии ограничили права протестующих. Фото из открытых источников

Согласно законодательным изменениям, теперь митингующим в Грузии запрещено скрывать лица, а также использовать пиротехнику, лазеры и фонари на митингах. За нарушение предусмотрен штраф 2000 лари (около 30 тыс. грн).

Перекрытие дорог во время митингов в Грузии будет караться штрафом в 2000 лари и лишением водительских прав в год.

Также грузинский парламент значительно увеличил штрафы за "порчу внешнего вида города". За граффити и протестные надписи будут налагать штраф до 1000 лари (14 тыс. грн), а за повторное нарушение – до 2000 лари. За демонстрации с нарушениями правил штраф вырос в 10 раз – до 5000 лари, для организаторов акций – до 15 000 лари (210 тыс. грн) или административный арест.

Кроме того, парламент лишил президентку Грузии Саломе Зурабишвили права на государственную охрану по окончании ее полномочий 16 декабря. Парламентарии приняли поправку к законодательству, которая предусматривает, что грузинские бывшие чиновники не будут иметь персональную охрану, если Конституционный суд подтвердил нарушение ими Конституции или констатировал в их действиях признаки преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 29 ноября в столице Грузии, Тбилиси, происходили массовые столкновения протестующих и полиции. Люди вышли на улицы после оглашения правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" о приостановлении переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Реагируя на эти события, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года. Можно ли сказать, что Грузия окончательно превращается во вторую Беларусь с режимом Лукашенко? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.