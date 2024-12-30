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Власти Приднестровья покинули больницы и школы без газа: что произошло

Накануне завершения транзитного соглашения между Украиной и Россией власти непризнанного Приднестровья внезапно прекратили подачу газа нескольким важным государственным учреждениям.

сегодня, 11:07
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Черновалова Кристина

В воскресенье, 29 декабря, власти непризнанного Приднестровья прекратили подачу газа в 12 государственных учреждений, среди которых больница, школы, прокуратура и полицейский участок. Это произошло на фоне завершения газового транзита через Украину, что вызвало опасения о возможных масштабных перебоях с электроэнергией.

Власти Приднестровья покинули больницы и школы без газа: что произошло

Приднестровье осталось без газа

Газовый транзит между Украиной и Россией заканчивается через два дня, и это создает проблемы для Приднестровья, получающего газ через украинскую территорию.

Отключение зацепили заведения в районах Дубоссаров и Бендеров. Среди них – четыре учебных заведения, один медицинский центр, а также обеспечивающие безопасность объекты: прокуратура и отделение полиции. .

Ежегодно Россия поставляет Молдове около 2 миллиардов кубометров газа, часть из которого идет в Приднестровье. Этот ресурс используется местной теплоэлектростанцией, которая производит дешевую электроэнергию для региона. часы пик, чтобы избежать полного отключения.

Молдова также объявила об энергетическом кризисе, и правительство страны работает над тем, чтобы не допустить перебоев с газом и электроэнергией. Между тем, жители Приднестровья с тревогой ожидают, как разрешится ситуация после завершения газового контракта.

Читайте на портале "Комментарии" — Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил письмо к председателю Европейского совета Антониу Средства и президентке Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, в котором снова выразил свое недовольство по поводу отказа Украины продолжать транзит российского газа после 202 .Письмо соответствующего содержания пророссийский политик опубликовал в своем Facebook-аккаунте.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/moldovas-separatist-region-cuts-gas-ukraine-transit-deal-runs-out-2024-12-29/
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