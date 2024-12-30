В воскресенье, 29 декабря, власти непризнанного Приднестровья прекратили подачу газа в 12 государственных учреждений, среди которых больница, школы, прокуратура и полицейский участок. Это произошло на фоне завершения газового транзита через Украину, что вызвало опасения о возможных масштабных перебоях с электроэнергией.

Приднестровье осталось без газа

Газовый транзит между Украиной и Россией заканчивается через два дня, и это создает проблемы для Приднестровья, получающего газ через украинскую территорию.

Отключение зацепили заведения в районах Дубоссаров и Бендеров. Среди них – четыре учебных заведения, один медицинский центр, а также обеспечивающие безопасность объекты: прокуратура и отделение полиции. .

Ежегодно Россия поставляет Молдове около 2 миллиардов кубометров газа, часть из которого идет в Приднестровье. Этот ресурс используется местной теплоэлектростанцией, которая производит дешевую электроэнергию для региона. часы пик, чтобы избежать полного отключения.

Молдова также объявила об энергетическом кризисе, и правительство страны работает над тем, чтобы не допустить перебоев с газом и электроэнергией. Между тем, жители Приднестровья с тревогой ожидают, как разрешится ситуация после завершения газового контракта.

Читайте на портале "Комментарии" — Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил письмо к председателю Европейского совета Антониу Средства и президентке Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, в котором снова выразил свое недовольство по поводу отказа Украины продолжать транзит российского газа после 202 .Письмо соответствующего содержания пророссийский политик опубликовал в своем Facebook-аккаунте.