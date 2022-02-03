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Водитель уснул: в Польше перевернулся рейсовый украинский автобус (ФОТО)

В результате ДТП в Люблинском воеводстве никто серьезно не пострадал

сегодня, 14:30
Автор:

Денис Подставной
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Украинский автобус попал в ДТП в Польше. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Водитель уснул: в Польше перевернулся рейсовый украинский автобус (ФОТО)

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 2 февраля. Сообщается, неподалёку от населённого пункта Колония Седлищи, что в Люблинском воеводстве перевернулся рейсовый автобус из Украины. 

По данным СМИ, в салоне транспортного средства, который совершал рейс Черновцы-Щецин, находилось 25 человек. Несколько пассажиров получили незначительные травмы. 

Водитель уснул: в Польше перевернулся рейсовый украинский автобус (ФОТО) - фото 2

Фото: swidnik.naszemiasto.pl

Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулём автобуса находился 57-летний гражданин Украины. В материале указывается, что мужчина уснул за рулем. 

Из-за того, что скорость транспортного средства в момент аварии была незначительной, никто серьезно не пострадал. Водитель был трезв. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

Водитель уснул: в Польше перевернулся рейсовый украинский автобус (ФОТО) - фото 3

Фото: swidnik.naszemiasto.pl

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине объявили о 3 уровне опасности. По данным специалистов, 3 и 4 февраля в Карпатах будет высокая угроза схождения лавин. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что вероятность эскалации от России низкая. Резников назвал причину. Министр обороны ссылается на то, что западные партнеры изменили риторику по вероятности российского вторжения в Украину.

Читайте также о том, что команда Украины по фигурному катанию будет выступать в неполном составе на Олимпиаде-2022. Дело в том, что в украинской команде зафиксирован еще один случай коронавируса. Теперь спортсмены будут выступать в трех вместо четырех дисциплин. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4443699-v-polshe-perevernulsia-ukraynskyi-avtobus
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