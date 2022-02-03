Водитель уснул: в Польше перевернулся рейсовый украинский автобус (ФОТО)

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Денис Подставной
Украинский автобус попал в ДТП в Польше. Об этом пишет издание Корреспондент.
Полиция. Фото: Pixabay
Как стало известно, инцидент произошел вчера, 2 февраля. Сообщается, неподалёку от населённого пункта Колония Седлищи, что в Люблинском воеводстве перевернулся рейсовый автобус из Украины.
По данным СМИ, в салоне транспортного средства, который совершал рейс Черновцы-Щецин, находилось 25 человек. Несколько пассажиров получили незначительные травмы.
Фото: swidnik.naszemiasto.pl
Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулём автобуса находился 57-летний гражданин Украины. В материале указывается, что мужчина уснул за рулем.
Из-за того, что скорость транспортного средства в момент аварии была незначительной, никто серьезно не пострадал. Водитель был трезв.
В Сети появляются фотографии с места событий.
Фото: swidnik.naszemiasto.pl
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине объявили о 3 уровне опасности. По данным специалистов, 3 и 4 февраля в Карпатах будет высокая угроза схождения лавин.
Сайт "Комментарии" писал о том, что вероятность эскалации от России низкая. Резников назвал причину. Министр обороны ссылается на то, что западные партнеры изменили риторику по вероятности российского вторжения в Украину.
Читайте также о том, что команда Украины по фигурному катанию будет выступать в неполном составе на Олимпиаде-2022. Дело в том, что в украинской команде зафиксирован еще один случай коронавируса. Теперь спортсмены будут выступать в трех вместо четырех дисциплин.
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