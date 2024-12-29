Военные КНДР в российской форме могут появиться на границах НАТО

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обратился к странам НАТО, предупреждая о реальности гибридных угроз, которые могут появиться на границах Альянса. Он подчеркнул важность принятия решительных действий, отмечая, что безнаказанность России может привести к распространению опасных сценариев, в частности, появлению военных КНДР в российской форме или иранских прокси. Об этом говорится в сообщении Андрея Ермака.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

По его словам, уже сегодня могут возникнуть ситуации, когда на границах Альянса появятся переодетые в российскую форму военные КНДР или иранские прокси. Военные Северной Кореи уже участвуют в боевых действиях на территории Европы, что раньше было немыслимо для многих.

Ермак отметил, что Россия несет серьезную угрозу не только из-за традиционных военных методов, но и благодаря своему "теневому флоту", осуществляющему диверсии против критической инфраструктуры, в частности кабелей. Он отметил, что безнаказанность России ведет к вседозволенности, и именно сейчас необходимо принимать сильные решения, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию угроз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока. Со ссылкой на собеседников WP отмечает, что среди обсуждаемых в команде Байдена мероприятий — новые ограничения против "теневого флота", который перевозит российскую нефть в обход действующих санкций, а также против российских экспортеров нефти, которые еще не находятся под санкциями. Кроме того, в действующей администрации обсуждают отзыв лицензий, позволяющих банкам обрабатывать транзакции, связанные с российскими энергоносителями.