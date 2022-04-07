Военные преступления Кремля в Мариуполе: Греция обратится в Международный суд в Гааге

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция обратится в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления в окруженном Мариуполе. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
Греческий политик отметил, что Греция обратится в Гаагу, чтобы военные преступления в Мариуполе расследовались.
"Греция будет просить Международный суд расследовать военные преступления, произошедшие в Мариуполе", – сказал он.
Греция имеет особое отношение к Мариуполю, ведь там есть греческая община, которая насчитывает более 100 тысяч человек.
"Кроме того, я буду просить своих коллег в Альянсе сделать все, что они могут, чтобы не только помочь Украине, но и защитить Одессу, чтобы Одессу не постигла такая же участь, как Мариуполь", — заявил Никос Дендиас.
Елена Кондратюк заявила, что украинский парламент поддерживает подобную инициативу коллег из Европы.
"Верховная Рада Украины полностью поддерживает усилия наших европейских партнеров по установлению и привлечению к ответственности всех российских оккупантов, виновных в военных преступлениях против мирного населения Украины", — отметила политик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, когда Путин получит наказание за военные преступления
. Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович уверен, что президента России Путина понесет наказание, в частности, за военные преступления против Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал в прямом эфире общего информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.
Никос Дендиас (фото из открытых источников)
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