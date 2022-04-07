Военные преступления Кремля в Мариуполе: Греция обратится в Международный суд в Гааге

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция обратится в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления в окруженном Мариуполе. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Греческий политик отметил, что Греция обратится в Гаагу, чтобы военные преступления в Мариуполе расследовались.