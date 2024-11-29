Война в Украине: Орбан напуган "Орешником" и требует перемен

Запуск российскими оккупантами межконтинентальной ракеты "Орешник" по Днепру вызвал волну озабоченности в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине становится все более опасной. В своем интервью государственному радио он раскритиковал действия Европейского парламента и выразил надежду на вновь избранного президента США Дональда Трампа.

Орбан обеспокоен: российская ракета и влияние Европарламента на войну в Украине

"Мы находимся в сложной ситуации, мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была столь опасна", — заявил Орбан.

Премьер также резко высказался по поводу Европарламента, обвинив его в подстрекательстве к активизации войны. Он отметил, что европейские лидеры настаивают на дальнейшей поддержке Украины. Орбан считает, что эти призывы только прибавляют напряжения в регионе.

"Они сказали, что мы должны поддерживать украинцев еще больше перед Трампом (новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, — Ред.), Америка также приняла это в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне еще не ощущается".

Читайте на портале "Комментарии" — Российский диктатор Владимир Путин продолжает продвигать мифы о "уникальном оружии без аналогов". На этот раз речь идет о ракете под названием "Орешник". Однако, как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко, эта ракета, вероятно, является модернизированной версией из старого семейства ракет "Тополь".

Ранее "Комментарии" писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин снова решил напугать Украину и Запад применением межконтинентальной ракеты "Орешник". Он даже намекнул, что вроде бы ударить этой ракетой по Киеву может даже и сегодня.