Министерство обороны Литвы объявило о масштабной оборонной инициативе.

Литва готовится к войне. Фото из открытых источников

В течение следующего десятилетия Литва направит 1,1 млрд евро на усиление восточной границы с Россией и Беларусью. Ключевая часть этой суммы — около 800 миллионов евро — будет израсходована на приобретение и установку противотанковых мин.

Министерство обороны объясняет такие меры растущей обеспокоенностью в связи с возможной угрозой со стороны России. Литва, имеющая границы с Калининградской областью России и северо-западом Беларуси, не исключает сценария, при котором страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – могут стать следующей целью.

Согласно заявлению министерства, будущие вложения призваны заблокировать и замедлить потенциальную агрессию РФ. Помимо минных полей планируется активное развитие системы "Балтийской линии обороны" — регионального укрепленного рубежа. Комплекс мер также предусматривает наращивание запасов противотанкового вооружения, модернизацию средств радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, а также улучшение систем раннего оповещения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что РФ не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Для Украины перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс. Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему следовало бы подумать о том, как закончить свою войну. Нужны три вещи: более жесткие санкции против России, продолжение поддержки России и продолжение поддержки России. осознать, что европейцы способны себя защитить", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как обращаться с Россией. "Я скажу вам об этом (доверяет ли он РФ – ред.) через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – его (диктатора России Путина – ред.) амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — заявил он.