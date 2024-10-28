Второе покушение за год: Фицо утверждает, что его «ненавидят» из-за позиции по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о еще одной попытке покушения на его жизнь, которую он связывает со своей позицией по отношению к Украине. Об этом политик рассказал в интервью изданию Standard , отметив, что инцидент произошел 6 октября в городе Дукли, куда он приехал на официальное мероприятие.

Роберт Фицо заявил об очередной попытке покушения на его жизнь

В этот день в городе проходили торжества по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции – важного военного события времен Второй мировой войны. На мероприятии присутствовало несколько чиновников, включая президента Словакии Петера Пеллегрини, членов правительства и депутатов парламента.

Фицо рассказал, что службы безопасности задержали агрессивного мужчину с оружием, которого политик считает опасным из-за его негативного отношения к его позиции в отношении Украины.

“Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а ушел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя, было обнаружено, что у него полностью заряжен пистолет”, – рассказал словацкий премьер.

По словам премьер-министра, мужчина с оружием пытался приблизиться к политикам, но был остановлен рамками металлоискателей и службой охраны. Мужчину задержали, и полиция выясняет его мотивы и причины агрессивного поведения.

Пока официальных комментариев от президента Пеллегрини или других чиновников не было.

Читайте на портале "Комментарии" - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал один из пунктов плана победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским. По его словам, подобные условия угрожают всему миру глобальной войной.