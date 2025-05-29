Вучич взялся публично каяться перед Путиным: что произошло

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление российской службы внешней разведки относительно того, что сербская оборонная промышленность якобы через посредников поставляет Украине боеприпасы.

Александр Вучич (фото из открытых источников)

Сербские медиа привели слова Вучича, который сообщил, что этот вопрос он лично обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, разговор на эту тему проходил как в присутствии представителей обеих делегаций, так и лицом к лицу.

"Мы сформировали общую рабочую группу с российскими партнерами по установлению фактов. Часть заявленного не соответствует действительности", – заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что у Сербии есть контракт с Чехией, но "никакого разрешения не предоставлялось, и никакие ракеты не поставлялись".

Глава сербского государства считает, что обвинения в адрес его страны связаны с независимой внешней политикой Белграда.

"Наши заводы должны работать. В области оборонной промышленности непосредственно задействовано около 24 тысяч работников, зависящих от этой сферы", – подчеркнул Вучич.

В то же время, в прошлом году президент Сербии в интервью Financial Times признал, что страна поставляла боеприпасы государствам, которые открыто поддерживают Украину, и не считает нужным контролировать, куда эти боеприпасы попадают в дальнейшем.

Служба внешней разведки России выразила недовольство тем, что сербские оборонные предприятия якобы осуществляют поставки боеприпасов в Украину.

В своем заявлении российская разведка утверждает, что сербские компании продают вооружение, используя ложные сертификаты конечного пользователя, а также привлекая страны-посредники. Среди таких государств чаще всего упоминаются страны НАТО – Чехия, Польша, Болгария – а также некоторые страны Африки.

Российская сторона утверждает, что сербские компании, среди которых Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan, передали сотни тысяч артиллерийских снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также около миллиона патронов в гаубицы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вучич после поездки на парад в Путин заговорил об ускорении вступления Сербии в ЕС. Сербия по-прежнему придерживается цели вступления в Европейский Союз и хочет ускорить подачу заявки на членство. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич

СМИ сообщает, что свое заявление сербский лидер сделал после того, как его недавняя поездка в Москву вызвала критику со стороны Запада. Учитель гостил России 8 и 9 мая. Он приезжал по приглашению российского диктатора Путина на парад, посвященный 80-летию победы СССР в "великой отечественной войне". Там он также встретился с Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.