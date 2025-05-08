logo

BTC/USD

98852.60

ETH/USD

1904.80

LTC/USD

91.69

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Вучич записал с Красной площади видеообращение: что заявил европейцам
commentss НОВОСТИ Все новости

Вучич записал с Красной площади видеообращение: что заявил европейцам

Вучич в Москве заверил, что Сербия "останется на европейском пути"

сегодня, 08:11 comments1283
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", президент Сербии Александар Вучич, с поездкой которого в Москву разыгралась целая эпопея, таки добрался в российскую столицу, куда он прибыл по приглашению российского диктатора Владимира Путина и будет принимать участие в параде 9 мая. Вучич записал видеообращение на Красной площади.

Вучич записал с Красной площади видеообращение: что заявил европейцам

Вучич записал видео на Красной площади в Москве. Фото из открытых источников

В своей речи сербский лидер прокомментировал призыв европейского блока к лидерам стран ЕС воздержаться от визита в страну-агрессора в РФ, которая продолжает захватническую войну против Украины.

Вучич в этом контексте в разговоре с представителями сербского телевидения заявил, что не беспокоится о том, что "кто-то другой в мире подумает или скажет" относительно его визита в Москву.

Также президент Сербии рассказал, что его не пугает возможное "наказание" со стороны ЕС из-за игнорирования соответствующего призыва.

"Меня выбрал сербский народ, меня выбрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где-либо еще", — заявил сербский президент.

Также он выразил уверенность, говоря о Евросоюзе, что Сербия "останется на европейском пути".

Напомним, президент Сербии Александар Вучич решил поехать на парад ко "Дню победы" в Москву. Он принял приглашение российского диктатора Владимира Путина.

На этом фоне глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас подчеркнула, что блок не будет "рассматривать легкомысленно" визиты европейских лидеров в РФ. Несмотря на это Вучич не передумал и все равно решил отправиться в Москву, поскольку он "дал слово Путину".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Сербии Александар Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня победы. Однако вместо полета в Россию самолет сербского лидера совершил экстренную посадку в Баку. Причиной этого стала опасность работы российской ПВО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости